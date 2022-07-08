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Нурзат Нуртаева завоевала серебро чемпионата Азии (U-20)

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Спортсменка из Кыргызстана Нурзат Нуртаева завоевала серебро чемпионата Азии по спортивной борьбе в Бахрейне среди спортсменов не старше 20 лет.

Кыргызстанка выступала 7 июля в турнире весовой категории до 68 кг, где всего были заявлены 5 спортсменов, которые боролись между собой в круг.

Нуртаева в первой схватке уступила спортсменке из Индии, но после этого одержала три победы подряд над спортсменками из Узбекистана, Казахстана и Японии.

В итоговом протоколе кыргызстанка заняла 2 место и завоевала серебро.

25 июня Нуртаева выступала на чемпионата Азии среди спортсменок не старше 23 лет в Бишкеке, где завоевала серебро в весовой категории до 72 кг.

Источник: Sport АКИpress


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URL: https://www.vb.kg/420248
Теги:
борьба, чемпионат, Бахрейн, Кыргызстан
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