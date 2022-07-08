Можно ли взять очередной трудовой отпуск - советы юриста Вячеслова Брейво

На вопросы наших читателей отвечает постоянный консультант "Вечерки" заместитель заведующего отделом правового обеспечения Федерации профсоюзов, заслуженный юрист КР Вячеслав БРЕЙВО. Тема нынешней консультации актуальная, так как начался сезон летних очередных трудовых отпусков.

Как высчитываются дни трудового отпуска, если на предприятии введена сокращенная трудовая неделя?

- Трудовой отпуск предоставляется в календарных днях, то есть в него входят выходные дни (суббота, воскресенье). Все дни оплачиваются. При этом не имеет значения, была ли рабочая неделя сокращенной.

При минимальном трудовом отпуске 28 дней один месяц работы составляет 2,3 дня отпуска. По трудовому законодательству отпуск предоставляется всегда полный, в том числе авансом. В некоторых случаях работник может получить денежную выплату за часть отпуска. Совсем отказаться от него он не имеет права.

Как начисляются отпускные?

- При начислении отпускных берется заработок трех последних полных месяцев (ст. 159 Трудового кодекса). Общий заработок (оклад, надбавки, доплаты, премии) делится на 3. Узнаем среднемесячный заработок. Делим его на число 29,6 (среднее число дней по году) и узнаем стоимость одного дня отпуска. Умножаем среднедневной заработок на число дней отпуска. Получится сумма отпускных.

Можно ли взять очередной трудовой отпуск, положенный в этом году, вместе с неиспользованным отпуском за предыдущий? Если можно, то положены ли отпускные и как они начисляются в таком случае?

- Если работник не использовал отпуск за предыдущий год, то он вправе использовать его в виде оплачиваемого отдыха вместе с отпуском текущего года либо получить денежную компенсацию (ст. 129 ТК КР). Это право выбора работника.

При этом для исчисления отпускных за прошлый год берется заработок последних трех месяцев текущего года.

В течение какого времени работодатель обязан выплатить отпускные?

- При оформлении отпуска по закону выплачиваются отпускные за три дня до начало отпуска (ст. 128 ТК КР).

Через какой промежуток времени сотруднику положен очередной трудовой отпуск?

- Трудовой отпуск предоставляется за рабочий год отдельно взятого работника. В первый год работы через 11 месяцев. В последующие годы - в любое время согласно графику отпусков, в том числе авансом.

Если разрывается контракт по инициативе работодателя, то обязан ли он выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск?

- Конечно. Если работника увольняют по окончании срока трудового договора (контракта) и он не использовал отпуск, то организация обязана выплатить ему денежную компенсацию.