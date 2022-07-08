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ДУМК в словах имама Садыбакаса Доолова оскорблений не нашло

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- Асия Канаева
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Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) завершило проверку высказываний имам-хатиба Свердловского района Бишкека Садыбакаса Доолова, вызвавших дискуссии в обществе. Об этом сообщает муфтият.

Выступление оценивалось по трем критериям. Муфтият пришел к заключению, что Садыбакас Доолов на нарушил шариат, не вмешивался в политику и не оскорбил чье-либо достоинство.

После того, как распространенное в социальных сетях видео выступления Доолова вызвало массу критики, ДУМК сообщило, что проведет проверку по высказываниям имам-хатиба. Сам Доолов также пояснил, что его "слова вырваны из контекста и их смысл перевернут".


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URL: https://www.vb.kg/420251
Теги:
ДУМК
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