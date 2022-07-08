Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 83.87 - 84.87

Сотрудники центра "Сезим" рассказали о фактах насилия в отношении женщин

305  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники кризисного центра "Сезим" дали пресс-конференцию на которой рассказали о фактах насилия в отношении девочек и женщин, которые остаются без внимания.

По мнению сотрудников центра, на сегодняшний день достаточно много правонарушений, связанных с сексуальным, физическим, морально-психологическим насилием, которые остаются без внимания общественности и средств массовой информации, в результате чего отсутствует и реакция властей.

Они утверждают, что возбужденные уголовные дела длятся по многу лет, в процессе рассмотрения уголовных дел нарушаются права жертв, женщины и девочки сталкиваются с целым рядом барьеров на пути реализации своих прав: дискриминация, преследования, кроме этого грубо нарушаются следственные процедуры и затягиваются судебные процессы. Об этом свидетельствуют уголовные дела, которые на протяжении 8-10 лет находятся в производстве кризисного центра "Сезим".

Юрист кризисного центра "Сезим" Ракия Рахматова рассказала, что с каждым годом число в отношении насилия женщин и девочек увеличивается. По ее словам, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году было совершено в полтора раза больше случаев насилия в отношении женщин.

"За прошлый год у нас было больше 10 уголовных дел по факту изнасилования в отношении женщин и маленьких девочек. В 2019 году были внесены изменения и дополнения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Когда принимали эти кодексы и законы речь шла о гуманизме. Это конечно очень хорошо, но тем не менее когда совершается насилие в отношении женщин и девочек, к сожалению, эти статьи не до конца работают", - говорит она.

Юрист привела пример, она рассказала, что в мае прошлого года в Сокулукском районе была жестоко избита женщина. Они познакомились с мужчиной в интернете, съехались и жили в гражданском браке. Однажды мужчина пришел домой, сломал стол и ножкой от стола начал избивать женщину. Затем выпил и уснул рядом с ней. На утро, когда он проснулся, она была мертва. Ей было 30 лет.

Сокулукский районный суд признал мужчину виновным и его осудили на 15 лет. Но Чуйский областной суд, в феврале этого года, в соответствии с новыми законами, вступившими в силу в декабре, признал, что это было убийство не с особой жестокостью.

Родственники обратились за помощь в кризисный центр "Сезим", сотрудники которого с кассационной жалобой обратились в Верховный суд и справедливость восторжествовала. Мужчину все-таки признали виновным в убийстве с особой жестокостью.

Юрист также рассказала, что на сегодняшний день в Аламединском суде идет процесс по семейному насилию – нанесение телесных повреждений. В прошлом году потерпевшая женщина обращалась в центр за помощью, ей оказали юридическую и психологическую помощь.

"Дело дошло до суда, Аламединским судом мужчина был признан виновным, с него были взысканы алименты. Но спустя 6 месяцев он, угрожая, посадил женщину и детей в машину, вывез в горы и сказал, что если она не вернется к нему, то они всей семьей погибнут, он уничтожит всех ее родственников. Она вернулась к нему и спустя 8 месяцев была жестоко избита супругом. Написали заявление в милицию, возбудили дело, она прошла судмедэкспертизу, пролежала в больнице. Но в сожалению, когда я обращалась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по истязанию, мне ответили, что для того, чтобы привлечь по статье за истязание, по закону насилие должно быть совершено два или более раз. А где гарантия, что она останется жива после очередного факта насилия?", - говорит Ракия Рахматова.

Детский психолог Гульмира Тюлекеева говорит, что участились случаи, когда девочки подвергаются сексуальному насилию. По ее словам, сексуальное насилие – это самое тяжелое насилие, которое включает в себя еще физическое и психоэмоциональное насилие.

"Насилие над ребенком влияет на изменение поведения и на эмоциональный фон. Исследования и наш опыт показывают, что произошедшее насилие может изуродовать весь психологический фундамент, на котором строиться личность, а процесс его перестройки дается очень тяжело. Дети, которые подверглись сексуальному насилию являются свидетелями сексуального насилия. Они подвержены высокому риску приобретения разных эмоциональных и поведенческих проблем. Это может быть депрессия, тревожность, страхи, уход из дома, нежелание идти в школу, нежелание учиться", - говорит она.

По словам психолога, дети, подвергшиеся насилию, склонны к агрессивному поведению в детском и подростковом возрасте. Также отмечаются апатичное отношение к окружающему миру и возможно, в будущем у них будут трудности в построении семейных отношений. Также она отмечает, что насилие может произойти в любом месте: на улице, в семье, дома, в школе, в социальных учреждениях.

За 2021 год кризисным центром "Сезим" реализовано 340 юридических услуг и предоставлено 519 консультаций для 427 человек. До настоящего времени реализована правовая защита по 10 тяжким и особо тяжким гендерным преступлениям. Из них, правовая защита в отношении 5 несовершеннолетних девочек, ставших жертвами сексуальных преступлений. Из 10 дел в 2021 году одно уголовное дело завершилось в пользу потерпевшей, в 2022 году продолжается работа по 9 уголовным делам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420254
Теги:
гендер, дети, насилие, семейное насилие, суд, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  