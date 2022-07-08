Сотрудники центра "Сезим" рассказали о фактах насилия в отношении женщин

Сотрудники кризисного центра "Сезим" дали пресс-конференцию на которой рассказали о фактах насилия в отношении девочек и женщин, которые остаются без внимания.

По мнению сотрудников центра, на сегодняшний день достаточно много правонарушений, связанных с сексуальным, физическим, морально-психологическим насилием, которые остаются без внимания общественности и средств массовой информации, в результате чего отсутствует и реакция властей.

Они утверждают, что возбужденные уголовные дела длятся по многу лет, в процессе рассмотрения уголовных дел нарушаются права жертв, женщины и девочки сталкиваются с целым рядом барьеров на пути реализации своих прав: дискриминация, преследования, кроме этого грубо нарушаются следственные процедуры и затягиваются судебные процессы. Об этом свидетельствуют уголовные дела, которые на протяжении 8-10 лет находятся в производстве кризисного центра "Сезим".

Юрист кризисного центра "Сезим" Ракия Рахматова рассказала, что с каждым годом число в отношении насилия женщин и девочек увеличивается. По ее словам, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году было совершено в полтора раза больше случаев насилия в отношении женщин.

"За прошлый год у нас было больше 10 уголовных дел по факту изнасилования в отношении женщин и маленьких девочек. В 2019 году были внесены изменения и дополнения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Когда принимали эти кодексы и законы речь шла о гуманизме. Это конечно очень хорошо, но тем не менее когда совершается насилие в отношении женщин и девочек, к сожалению, эти статьи не до конца работают", - говорит она.

Юрист привела пример, она рассказала, что в мае прошлого года в Сокулукском районе была жестоко избита женщина. Они познакомились с мужчиной в интернете, съехались и жили в гражданском браке. Однажды мужчина пришел домой, сломал стол и ножкой от стола начал избивать женщину. Затем выпил и уснул рядом с ней. На утро, когда он проснулся, она была мертва. Ей было 30 лет.

Сокулукский районный суд признал мужчину виновным и его осудили на 15 лет. Но Чуйский областной суд, в феврале этого года, в соответствии с новыми законами, вступившими в силу в декабре, признал, что это было убийство не с особой жестокостью.

Родственники обратились за помощь в кризисный центр "Сезим", сотрудники которого с кассационной жалобой обратились в Верховный суд и справедливость восторжествовала. Мужчину все-таки признали виновным в убийстве с особой жестокостью.

Юрист также рассказала, что на сегодняшний день в Аламединском суде идет процесс по семейному насилию – нанесение телесных повреждений. В прошлом году потерпевшая женщина обращалась в центр за помощью, ей оказали юридическую и психологическую помощь.

"Дело дошло до суда, Аламединским судом мужчина был признан виновным, с него были взысканы алименты. Но спустя 6 месяцев он, угрожая, посадил женщину и детей в машину, вывез в горы и сказал, что если она не вернется к нему, то они всей семьей погибнут, он уничтожит всех ее родственников. Она вернулась к нему и спустя 8 месяцев была жестоко избита супругом. Написали заявление в милицию, возбудили дело, она прошла судмедэкспертизу, пролежала в больнице. Но в сожалению, когда я обращалась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по истязанию, мне ответили, что для того, чтобы привлечь по статье за истязание, по закону насилие должно быть совершено два или более раз. А где гарантия, что она останется жива после очередного факта насилия?", - говорит Ракия Рахматова.

Детский психолог Гульмира Тюлекеева говорит, что участились случаи, когда девочки подвергаются сексуальному насилию. По ее словам, сексуальное насилие – это самое тяжелое насилие, которое включает в себя еще физическое и психоэмоциональное насилие.

"Насилие над ребенком влияет на изменение поведения и на эмоциональный фон. Исследования и наш опыт показывают, что произошедшее насилие может изуродовать весь психологический фундамент, на котором строиться личность, а процесс его перестройки дается очень тяжело. Дети, которые подверглись сексуальному насилию являются свидетелями сексуального насилия. Они подвержены высокому риску приобретения разных эмоциональных и поведенческих проблем. Это может быть депрессия, тревожность, страхи, уход из дома, нежелание идти в школу, нежелание учиться", - говорит она.

По словам психолога, дети, подвергшиеся насилию, склонны к агрессивному поведению в детском и подростковом возрасте. Также отмечаются апатичное отношение к окружающему миру и возможно, в будущем у них будут трудности в построении семейных отношений. Также она отмечает, что насилие может произойти в любом месте: на улице, в семье, дома, в школе, в социальных учреждениях.

За 2021 год кризисным центром "Сезим" реализовано 340 юридических услуг и предоставлено 519 консультаций для 427 человек. До настоящего времени реализована правовая защита по 10 тяжким и особо тяжким гендерным преступлениям. Из них, правовая защита в отношении 5 несовершеннолетних девочек, ставших жертвами сексуальных преступлений. Из 10 дел в 2021 году одно уголовное дело завершилось в пользу потерпевшей, в 2022 году продолжается работа по 9 уголовным делам.