Штаб КР по COVID-19 озвучил последние данные по вакцинации от коронавируса.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 70 процентов кыргызстанцев. Вторую дозу - 60 процентов жителей республики. Бустерную дозу в стране получили 238 186 человек.

В количественном отношении первой дозой вакцинировано:

г. Бишкек - 47 процентов. г. Ош - 79 процентов. Баткенская область - 64 процента. Джалал-Абадская область - 80 процентов. Иссык-Кульская область - 84 процента. Нарынская область - 81 процент. Ошская область - 86 процентов. Таласская область - 84 процента. Чуйская область - 46 процентов.

В количественном отношении второй дозой вакцинировано:

г. Бишкек - 39 процентов. г. Ош - 68 процентов. Баткенская область - 49 процентов. Джалал-Абадская область - 64 процента. Иссык-Кульская область - 71 процент. Нарынская область - 70 процентов. Ошская область - 77 процентов. Таласская область - 78 процентов. Чуйская область - 40 процентов.

Бустерную дозу получили: