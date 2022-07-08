Штаб КР по COVID-19 озвучил последние данные по вакцинации от коронавируса.
Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 70 процентов кыргызстанцев. Вторую дозу - 60 процентов жителей республики. Бустерную дозу в стране получили 238 186 человек.
В количественном отношении первой дозой вакцинировано:
- г. Бишкек - 47 процентов.
- г. Ош - 79 процентов.
- Баткенская область - 64 процента.
- Джалал-Абадская область - 80 процентов.
- Иссык-Кульская область - 84 процента.
- Нарынская область - 81 процент.
- Ошская область - 86 процентов.
- Таласская область - 84 процента.
- Чуйская область - 46 процентов.
В количественном отношении второй дозой вакцинировано:
- г. Бишкек - 39 процентов.
- г. Ош - 68 процентов.
- Баткенская область - 49 процентов.
- Джалал-Абадская область - 64 процента.
- Иссык-Кульская область - 71 процент.
- Нарынская область - 70 процентов.
- Ошская область - 77 процентов.
- Таласская область - 78 процентов.
- Чуйская область - 40 процентов.
Бустерную дозу получили:
- Джалал-Абадская область - 22 процента.
- Ошская область - 18 процентов.
- Иссык-Кульская область - 12 процентов.
- Таласская область - 11 процентов.
- г. Бишкек - 10 процентов.
- Чуйская область - 9 процентов.
- Нарынская область - 7 процентов.
- г. Ош - 6 процентов.
- Баткенская область - 5 процентов.