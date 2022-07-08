Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 83.87 - 84.87

Штаб КР по COVID-19 озвучил последние данные по вакцинации

108  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Штаб КР по COVID-19 озвучил последние данные по вакцинации от коронавируса.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили 70 процентов кыргызстанцев. Вторую дозу - 60 процентов жителей республики. Бустерную дозу в стране получили 238 186 человек.

В количественном отношении первой дозой вакцинировано:

  1. г. Бишкек - 47 процентов.
  2. г. Ош - 79 процентов.
  3. Баткенская область - 64 процента.
  4. Джалал-Абадская область - 80 процентов.
  5. Иссык-Кульская область - 84 процента.
  6. Нарынская область - 81 процент.
  7. Ошская область - 86 процентов.
  8. Таласская область - 84 процента.
  9. Чуйская область - 46 процентов.

В количественном отношении второй дозой вакцинировано:

  1. г. Бишкек - 39 процентов.
  2. г. Ош - 68 процентов.
  3. Баткенская область - 49 процентов.
  4. Джалал-Абадская область - 64 процента.
  5. Иссык-Кульская область - 71 процент.
  6. Нарынская область - 70 процентов.
  7. Ошская область - 77 процентов.
  8. Таласская область - 78 процентов.
  9. Чуйская область - 40 процентов.

Бустерную дозу получили:

  1. Джалал-Абадская область - 22 процента.
  2. Ошская область - 18 процентов.
  3. Иссык-Кульская область - 12 процентов.
  4. Таласская область - 11 процентов.
  5. г. Бишкек - 10 процентов.
  6. Чуйская область - 9 процентов.
  7. Нарынская область - 7 процентов.
  8. г. Ош - 6 процентов.
  9. Баткенская область - 5 процентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420256
Теги:
коронавирус, COVID-19, вакцинация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  