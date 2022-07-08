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Обвиняемых в изнасиловании 16-летней девочки отпустили из зала суда

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 8 июля, из зала Свердловского районного суда Бишкека освободили двух обвиняемых в изнасиловании в извращённой форме 16-летней девочки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Назгуль Турдубекова.

Она напомнила, что девочка чуть не умерла в результате действий насильников.

Турдубекова отметила, что сегодня в Свердловском районном суде Бишкека состоялось предварительное слушание по этому уголовному делу. Судья Батырбеков Ж.М. изменил меру пресечения на подписку о невыезде и отпустил обвиняемых из зала суда.


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URL: https://www.vb.kg/420261
Теги:
изнасилование, суд, Кыргызстан
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