Обвиняемых в изнасиловании 16-летней девочки отпустили из зала суда

Сегодня, 8 июля, из зала Свердловского районного суда Бишкека освободили двух обвиняемых в изнасиловании в извращённой форме 16-летней девочки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Назгуль Турдубекова.

Она напомнила, что девочка чуть не умерла в результате действий насильников.

Турдубекова отметила, что сегодня в Свердловском районном суде Бишкека состоялось предварительное слушание по этому уголовному делу. Судья Батырбеков Ж.М. изменил меру пресечения на подписку о невыезде и отпустил обвиняемых из зала суда.