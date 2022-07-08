Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 83.87 - 84.87

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

262  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице. Об этом сообщает издание Kyodo.

Сегодня утром на политика было совершено покушение. Во время уличного выступления в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. Абэ был госпитализирован без сознания и с кровотечением. Позднее СМИ сообщали, что у Абэ остановилось сердце и перестали работать легкие. Врачи боролись за жизнь политика, но спасти его не удалось. Синдзо Абэ ушел из жизни на 68-м году в больнице Медицинского университета.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным СМИ, он заявил полиции, что был "недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить".

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006-2007 годах, и в 2012-2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420269
Теги:
покушение, Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  