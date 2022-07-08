Экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице. Об этом сообщает издание Kyodo.

Сегодня утром на политика было совершено покушение. Во время уличного выступления в него дважды выстрелили из самодельного дробовика. Абэ был госпитализирован без сознания и с кровотечением. Позднее СМИ сообщали, что у Абэ остановилось сердце и перестали работать легкие. Врачи боролись за жизнь политика, но спасти его не удалось. Синдзо Абэ ушел из жизни на 68-м году в больнице Медицинского университета.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным СМИ, он заявил полиции, что был "недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить".

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006-2007 годах, и в 2012-2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.