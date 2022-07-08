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Судья, отпустивший обвиняемого в изнасиловании, подал заявление об уходе

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- Бакыт Басарбек
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После выхода в СМИ информации о том, что судья Свердловского районного суда города Бишкек Жаналы Батырбеков освободил из-под стражи обвиняемого в изнасиловании 16-летней, это сообщение не осталось без внимания председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"Председатель, уточнив подробности дела, усмотрел в действиях судьи ущемление прав несовершеннолетней, после которой последовала жесткая реакция.

Сегодня судья Свердловского районного суда города Бишкек Жаналы Батырбеков подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в Совет судей Кыргызской Республики. Судья принял такое решение из-за того, что его действия дали повод усомниться в его безупречности, что безусловно повлияло на авторитет судебной ветви власти".


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URL: https://www.vb.kg/420271
Теги:
изнасилование, Свердловский район, судья, Бишкек
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