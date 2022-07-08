"Садыр Жапаров делает все возможное, чтобы выплатить внешний долг страны"

В социальных сетях периодически появляются публикации и комментарии провокационного характера. Отдельные граждане призывают граждан к совершению незаконных действий, таких как революция, госпереворот или митинг. В этой связи эксперты напоминают о катастрофических последствиях, к которым приводят массовые беспорядки. В частности, экономический и политический кризисы, осложнение ситуации в международном сотрудничестве и не только. Все это отбрасывает развитие государства на несколько лет назад.

Давно известно, что любые беспорядки в стране, будь это государственный переворот или массовые протесты, порождают хаос в экономике и бьют по социальному сектору. В итоге все показатели роста, практически, скатываются к нулю.

Экономисты рассказывают, что каждая революция прежде всего бьет по карману простых предпринимателей. Наглядным примером служат события 2005, 2010 и 2020 годов, когда после массовых беспорядков страна оставалась в трудном положении, как с экономической, так и с политической точки зрения.

Согласен с этим мнением и экс-омбудсмен КР Токон Мамытов, по словам которого, если не будет в Кыргызстане политической стабильности, то страна уйдем в прошлое.

"Время отбросит нас в очень сложный и тяжелый период, как минимум, на 10 лет назад. И тогда мы войдем в разряд несостоявшихся государств. Это очень тяжелая ответственность стоит перед каждым из нас. Самая главная сейчас задача – это укрепление единства нации", - сказал он.

Эксперт отмечает, что сейчас для волнений нет никаких поводов, так как руководство страны максимально старается устранить социальные проблемы.

"Нужно отметить, что все-таки действующая власть в настоящее время предпринимает усилия по наведению порядка. Власть стремиться модернизироваться, стараясь вникнуть в проблемы народа. Она старается улучшить социально-экономическое положение граждан страны – это и повышение зарплат, увеличение пенсий и пособий. На фоне этого призывать к захвату власти или перевороту – это значит сеять смуту среди населения", - добавил Мамытов.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов также призвал некоторых кыргызстанцев воздержаться от разжигания ненависти к сегодняшней власти.

"Потому что на сегодняшний день я как гражданин Кыргызстана вижу, что наш президент старается и всевозможные силы прикладывает для того, чтобы поднять заработные платы учителям и социальным работникам, Он делает все для того, чтобы выплатить внешний долг страны", - отметил он.

Общественный деятель отметил, что отдельные граждане, распространяя провокационные заявления, прикрываются сегодня свободой слова, хотя именно при Атамбаеве были настоящие гонения на журналистов.

"В свое время именно при режиме Атамбаева были предъявлены многомиллионные иски к разного рода СМИ, в том числе и к Вечернему Бишкеку. То есть журналистов на тот период, буквально, притесняли. Сейчас же нет такого давления, но это, конечно, не значит, что нужно злоупотреблять свободой слова. Все-таки свобода слова не снимает ответственности за распространение ложной информации", - добавил Тилек Усупов.

Источник: ЭлТР