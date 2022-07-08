Обвиняемых в изнасиловании 16-летней девочки заключили в СИЗО-1

Бишкекский городской суд сегодня изменил решение Свердловского районного суда в отношении двух обвиняемых в изнасиловании в извращённой форме 16-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

По ее данным, определением от 8 июля 2022 года Бишкекский горсуд изменил ранее примененную меру пресечения в отношении С. Е. И. и С. Е. А. с подписки о невыезде на заключение под стражу сроком до 6 сентября 2022 года с содержанием в СИЗО-1 города Бишкек.

Напомним, сегодня из зала Свердловского районного суда Бишкека освободили двух обвиняемых в изнасиловании в извращённой форме 16-летней девочки.

Позже стало известно, что судья Свердловского районного суда города Бишкек Жаналы Батырбеков подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в Совет судей Кыргызской Республики. Судья принял такое решение из-за того, что его действия дали повод усомниться в его безупречности.

В это же время возле суда Свердловского района проходил митинг против насилия в отношении детей. В нем участвовало более ста человек.