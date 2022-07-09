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Аэропорты "Манас" и "Ош" не отдадут под управление турецкой компании

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- Канат Кожоев
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прокомментировал ситуацию вокруг международных аэропортов "Манас" и "Ош".

"Мы отказались от соглашения по аэропортам "Манас" и "Ош" в связи с тем, что оно не полной мере отвечает интересам Кыргызской Республики. Конечно, каждый инвестор хочет получить максимальную выгоду, но мы должны максимально учитывать интересы народа и государства", - цитирует его пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что правительство готово сотрудничать с любым инвестором, который сможет за два года полностью модернизировать оба аэропорта.

"Нам важно, что бы наши воздушные гавани успешно работали в соответствии с мировыми стандартами и полностью отвечали интересам и безопасности государства. Также мы рассматриваем возможность реализации данного проекта за счет собственных сил. На это потребуется больше времени", - сказал глава кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/420277
Теги:
аэропорт, бизнес, Кыргызстан, экономика, Аэропорт "Манас", кабмин
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