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Поздравление президента Садыра Жапарова с праздником Курман айт

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- Алина Мамаева
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Президент Кыргызской Республики Садыра Жапарова сегодня, 9 июля, поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Сердечно поздравляю вас и все мусульманское сообщество мира со священным праздником – Курман айт.

Если единство, милосердие и благотворительность являются неоценимой нравственной и гуманистической традицией человечества, то Курман айт – это один из мусульманских праздников, который прославляет эти ценности.

Курман айт является символом искренности и повиновения Всевышнему, способствует укреплению единства народа, увеличению благосклонности и сострадания людей друг к другу.

Наши предки с давних времен в честь Курман айта забивали скот, принося ритуальное жертвоприношение, и читали Коран, высказывая благие и добрые пожелания. По возможности жертвенный скот раздавали нуждающимся и это укрепляло чувство родства и уважения друг к другу. В Курман айт подобные традиции придавали чувство братства и сдерживали баланс среди народа, принося людям радость. Ритуальное жертвоприношение оберегает человека от излишней скупости, безмерного накопления мирских благ и обуславливает избавление от вредных привычек.

Также в эти дни наши соотечественники совершают паломничество – хадж в святые места.

Просим у Всевышнего, чтобы он принял жертвоприношения и паломничество наших соотечественников.

Пусть дарует нашему солнечному Кыргызстану и его народу, объединяющему представителей различных конфессий и этносов, духовного единства, сплоченности и взаимоуважения.

Желаю, чтобы Всевышний принял все наши благие молитвы и даровал каждому дому благополучие, счастье, а нашей стране – мир, стабильность и развитие.

С праздником Курман айт!"


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URL: https://www.vb.kg/420280
Теги:
президент, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
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