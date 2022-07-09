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В Оше около 13 тысяч человек приняли участие на праздничном Айт намазе

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- Канат Кожоев
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В Оше на центральной площади 9 июля состоялся праздничный Айт намаз в честь священного праздника Курман Айт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В мероприятии приняли участие первый вице-мэр города Ош Марс Исаев, заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Уристем Манапов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, представители духовенства, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, аксакалы и жители всех МТУ города Ош.

На мероприятии в своей речи первый вице-мэр города Ош Марс Исаев поздравил всех со священным праздником Курман Айт, отметив при этом, что с давних времен Курман Айт укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

"От имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова, от всего аппарата мэрии города и от себя лично от всей души поздравляем Вас с праздником Курман Айт! В этот день каждый из нас помогает нуждающимся, выражает глубокое уважение родителям, навещает родных и близких, отдает дань памяти ушедшим. Пусть Курман айт принесет в каждый дом мир и благополучие, тепло и радость, единство и согласие! Пусть в этот праздник сбудутся все ваши благие намерения и добрые пожелания!", - отметил Исаев.

Всего в праздничном Айт намазе приняло участие около 13 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/420281
Теги:
Ош, Ошская область, Кыргызстан
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