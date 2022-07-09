ГКНБ опроверг информацию о перестрелке с кримавторитетом Доо Чынгызом

ГКНБ в рамках уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по пресечению преступной деятельности отдельных членов ОПГ, сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что в рамках указанного дела 08 июля 2022 года на территории Чуйской области проводились оперативно-розыскные мероприятия по задержанию членов ОПГ.

"Вместе с тем, информация, опубликованная в некоторых СМИ КР о задержании и перестрелке с Ч. Джумагуловым и членами его ОПГ, не соответствует действительности", - подчеркивается в сообщении.

ГКНБ просит представителей СМИ воздержатся от распространения недостоверной и непроверенной информации. При этом, призывает владельцев общественных групп в социальных сетях тщательно проверять информацию и не вводить общественность в заблуждение.

Напомним, вчера ряд СМИ сообщили, что на окраине Бишкека произошла перестрелка с участием криминального авторитета Чынгыза Джумагулова, известного по прозвищу "Доо Чынгыз". По данным журналистов,Джумагулову удалось скрыться от спецназа "Альфа", который пытался задержать кримавторитета в его родовом селе Ичке-Суу Чуйской области.