В Бишкеке запустили велошеринг

На площадке перед торговым центром Asia Mall при поддержке муниципалитета состоялась церемония открытия пилотного проекта велошеринга.

Над проектом работал Департамент по управлению муниципальным имуществом совместно с представителями бизнес-сообщества.

Главной целью данного проекта является улучшение экологической системы столицы, снижение заторов на дорогах и улучшение здоровья горожан.

На первом этапе проекта уже запущено 490 велосипедов, на улицах Бишкека.

Возле торговых центров установлены специальные остановки для 80 велосипедов.

В будущем планируется увеличить количество велосипедов до 1500.

Взять велосипед напрокат можно при помощи мобильного приложения, которое можно скачать по ссылке: https://apps.apple.com/kg/app/sun-rent/id1534414487. Оставить велосипед после использования можно наавтобусной остановке.