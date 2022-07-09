Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.49 - 87.49

В Бишкеке запустили велошеринг

106  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На площадке перед торговым центром Asia Mall при поддержке муниципалитета состоялась церемония открытия пилотного проекта велошеринга.

Над проектом работал Департамент по управлению муниципальным имуществом совместно с представителями бизнес-сообщества.

Главной целью данного проекта является улучшение экологической системы столицы, снижение заторов на дорогах и улучшение здоровья горожан.

На первом этапе проекта уже запущено 490 велосипедов, на улицах Бишкека.

Возле торговых центров установлены специальные остановки для 80 велосипедов.

В будущем планируется увеличить количество велосипедов до 1500.

Взять велосипед напрокат можно при помощи мобильного приложения, которое можно скачать по ссылке: https://apps.apple.com/kg/app/sun-rent/id1534414487. Оставить велосипед после использования можно наавтобусной остановке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420286
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  