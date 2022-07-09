Президент РТ поздравил народ Кыргызстана с Курман айтом

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с праздником Курман айт. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

"С большим удовольствием выражаю Вам и дружественному народу Кыргызстана наши искренние поздравления и добрые пожелания по случаю наступления светлого праздника аль-Адха. Это благословенный для всех мусульман мира праздник, испокон веков символизирующий самые высокие идеи гуманизма, постоянно напутствует нас на всестороннее развитие, расширение и укрепление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Убежден, что благодаря совместным усилиям, мы в дальнейшем придем к новым достижениям на этом пути и в соответствии с коренными интересами наших народов поднимем таджикско-кыргызские добрососедские отношения на еще более высокие ступени", - говорится в поздравительной телеграмме.

Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана – мира, стабильности, прогресса и дальнейшего процветания.