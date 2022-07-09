Глава кабмина обсудил вопопросы сотрудничества с послом КНР

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Полномочного и Чрезвычайного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня кыргызско-китайского сотрудничества.
Особое внимание было уделено таким проектам, как строительство Обводного Чуйского канала и лавинозащитных сооружений в рамках строительства альтернативной автодороги "Север - Юг".
Акылбек Жапаров подчеркнул, что кабмин поставил перед собой задачу активнее использовать имеющийся торговый потенциал между нашими странами.
"Имеется большой потенциал между нашими странами в энергетической и сельскохозяйственной отраслях, однако мы не используем наши возможности", - сказал глава кабмина.
В свою очередь посол подтвердила готовность в содействии по всем проектам, представляющим взаимный интерес.
"Совместными усилиями мы достигли скачка в реализации стратегически важных проектов, которые идут активно. Эта работа в будущем будет продолжена", - заключила Ду Дэвэнь.