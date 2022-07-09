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Глава кабмина обсудил вопопросы сотрудничества с послом КНР

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- Канат Кожоев
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял Полномочного и Чрезвычайного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня кыргызско-китайского сотрудничества.

Особое внимание было уделено таким проектам, как строительство Обводного Чуйского канала и лавинозащитных сооружений в рамках строительства альтернативной автодороги "Север - Юг".

Акылбек Жапаров подчеркнул, что кабмин поставил перед собой задачу активнее использовать имеющийся торговый потенциал между нашими странами.

"Имеется большой потенциал между нашими странами в энергетической и сельскохозяйственной отраслях, однако мы не используем наши возможности", - сказал глава кабмина.

В свою очередь посол подтвердила готовность в содействии по всем проектам, представляющим взаимный интерес.

"Совместными усилиями мы достигли скачка в реализации стратегически важных проектов, которые идут активно. Эта работа в будущем будет продолжена", - заключила Ду Дэвэнь.


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URL: https://www.vb.kg/420288
Теги:
Акылбек Жапаров, Китай, сотрудничество, Кыргызстан, кабмин
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