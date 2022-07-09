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Границы Карагачевой рощи определит рабочая группа

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- Алина Мамаева
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В состав группы вошли представители Свердловского акимиата, ГУ "Бишкекглавархитектура", БФ ГУ "Кадастр", муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, ДИЖСиГ, ОГУКС, общественников МТУ и председателей квартальных комитетов.

Они занимаются вопросом определения соответствия построенных домостроений согласно схем застроек жилых массивов, а также установления количества построенных домостроений вокруг парка "Карагачевая роща".

Работа в данном направлении продолжается.

Группа создана во исполнение распоряжения мэрии города Бишкек "О создании рабочей группы по определению фактических границ парка "Карагачевая роща".


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URL: https://www.vb.kg/420290
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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