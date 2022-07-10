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Мэрия: Ремонт дорог под контролем

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- Алина Мамаева
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В Первомайском акимиате состоялось заседание районного штаба по ремонту дорог, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Участники рассмотрели вопросы реализации II фазы Концепции развития улично-дорожной сети г. Бишкек за счет грантовых средств Правительства Китайской Народной Республики на 2021-2022 годы. На территории Первомайского района предусмотрена реконструкция дорог на 13 улицах, общей протяженностью 14,3 км.

На данный момент завершено строительство тротуара на улице Коенкозова от Боконбаева до Чуйкова.

На отрезке улицы Архитекторской от Киргизская до МЧК в жилом массиве "Ак-Босого" завершено асфальтирование проезжей части, также ведутся работы по устройству тротуара.

На отрезке улицы Турусбекова (Манаса) от Ташкентской до Боталиева завершена реконструкция дороги, ведутся работы по строительству моста через БЧК.

По улице Манаса от Баялинова до Ташкентской протяженностью 900 метров работы завершены на 90%.

На улице Кулатова от Каракульской до Байтик Баатыра завершена реконструкция дороги на отрезке от Фатьянова до Каракульская, идут работы от Фатьянова до Байтик Баатыра.

На отрезке улицы Панфилова от Медерова до Ахунбаева, протяженностью 1 000 метров ведутся работы по демонтажу препятствующих ремонту объектов.

На пересечении улиц Туголбай- Ата и Орозбекова работы временно приостановлены, в связи с судебными разбирательствами с АЗС "Роснефть".

По итогам структурным и территориальным подразделениям поручено усилить работы по сносу или демонтажу препятствующих строений и объектов. Инженерным и коммунальным службам завершить подготовку инженерных сетей к дорожным работам.


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URL: https://www.vb.kg/420294
Теги:
дороги, Бишкек, Кыргызстан
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