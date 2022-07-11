Посол КР в Англии Джусупов вручил верительные грамоты Елизавете II

В виртуальном режиме состоялась церемония вручения Верительных грамот послом Кыргызстана в Великобритании Уланом Джусуповым Ее Величеству королеве Елизавете II.

Посол Улан Джусупов, выразив благодарность за предоставленную возможность вручить свои Верительные грамоты, подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией и перспективы их развития в различных областях.

Посол поздравил Ее Величество по случаю 70-летия восхождения королевы на трон монарха и успешного правления Соединенным Королевством все эти годы. При этом отметил, что ранее, 6 февраля текущего года, Президент КР Садыр Жапаров поздравил королеву с платиновым юбилеем, в котором передал наилучшие пожелания народа Кыргызстана королеве Елизавете II.

Посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.

В свою очередь, королева Елизавета II, поздравила Улана Джусупова со вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики и пожелала ему плодотворной работы, успехов в реализации намеченных планов.