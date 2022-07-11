Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Посол КР в Англии Джусупов вручил верительные грамоты Елизавете II

609  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В виртуальном режиме состоялась церемония вручения Верительных грамот послом Кыргызстана в Великобритании Уланом Джусуповым Ее Величеству королеве Елизавете II.

Посол Улан Джусупов, выразив благодарность за предоставленную возможность вручить свои Верительные грамоты, подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Великобританией и перспективы их развития в различных областях.

Посол поздравил Ее Величество по случаю 70-летия восхождения королевы на трон монарха и успешного правления Соединенным Королевством все эти годы. При этом отметил, что ранее, 6 февраля текущего года, Президент КР Садыр Жапаров поздравил королеву с платиновым юбилеем, в котором передал наилучшие пожелания народа Кыргызстана королеве Елизавете II.

Посол заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления кыргызско-британских отношений.

В свою очередь, королева Елизавета II, поздравила Улана Джусупова со вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики и пожелала ему плодотворной работы, успехов в реализации намеченных планов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420301
Теги:
Великобритания, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  