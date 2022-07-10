ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования

Вопросы​ совершенствования системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрены на заседании Постоянного совета организации под председательством​ Постоянного и Полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ Виктора Биягова.​

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, на заседании 7 июля был рассмотрен и доработан проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О мерах по развитию системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности".

Принято решение о направлении проекта на внутригосударственное согласование.