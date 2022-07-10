ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования

Вопросы совершенствования системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрены на заседании Постоянного совета организации под председательством Постоянного и Полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ Виктора Биягова.
Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, на заседании 7 июля был рассмотрен и доработан проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О мерах по развитию системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности".
Принято решение о направлении проекта на внутригосударственное согласование.