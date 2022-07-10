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ОДКБ рассмотрел документы по развитию системы кризисного реагирования

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- Светлана Лаптева
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Вопросы​ совершенствования системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрены на заседании Постоянного совета организации под председательством​ Постоянного и Полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ Виктора Биягова.​

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, на заседании 7 июля был рассмотрен и доработан проект Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О мерах по развитию системы кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности".

Принято решение о направлении проекта на внутригосударственное согласование.


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URL: https://www.vb.kg/420305
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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