На ВДНХ в Москве проходит фестиваль "Дружба народов"

В эти выходные на территории ВДНХ в Москве проходит фестиваль "Дружба народов". В рамках мероприятий можно будет познакомиться с традициями народов стран СНГ.

На все выставки, посвященные дружественным странам, вход бесплатный, но на некоторые надо предварительно зарегистрироваться. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В выставочно-торговом центре Казахстана можно научиться валянию войлока, ткачеству и вышивке. Там же пройдёт показ коллекций казахских, армянских, кыргызских и молдавских дизайнеров одежды. В павильоне Армении организована выставка армянских художников. В Доме культуры ВДНХ идёт фестиваль национальных театров. Ну и, конечно, здесь много музыки и традиционных блюд. Так, рядом с фуд-кортом повара из Узбекистана готовят национальный плов", - рассказал Сергей Собянин.

Источник: Москва.ру