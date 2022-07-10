Садыр Жапаров обсудил с Реджепом Эрдоганом вопросы сотрудничества

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 9 июля, провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обсуждены актуальные направления кыргызско-турецкого сотрудничества и перспективы двусторонних отношений.

Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником Курман айт, пожелал лидеру Турции и его близким крепкого здоровья и благополучия, а братскому турецкому народу – мира и процветания.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Садыра Жапарова со священным праздником Курман айт и передал наилучшие пожелания братскому кыргызскому народу.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы организации взаимных визитов на высшем уровне.