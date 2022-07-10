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Садыр Жапаров обсудил с Реджепом Эрдоганом вопросы сотрудничества

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- Канат Кожоев
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 9 июля, провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Обсуждены актуальные направления кыргызско-турецкого сотрудничества и перспективы двусторонних отношений.

Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с праздником Курман айт, пожелал лидеру Турции и его близким крепкого здоровья и благополучия, а братскому турецкому народу – мира и процветания.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Садыра Жапарова со священным праздником Курман айт и передал наилучшие пожелания братскому кыргызскому народу.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы организации взаимных визитов на высшем уровне.


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URL: https://www.vb.kg/420313
Теги:
Садыр Жапаров, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган
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