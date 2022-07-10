В кабмине обсудили вопросы реформирования вузов

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел очередное заседание Совета по науке, инновациям и новым технологиям. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обсуждены вопросы реформирования высших учебных заведений и Национальной академии наук.

Рассмотрено предположение придания особого статуса 5 вузам: Кыргызскому национальному университету, Кыргызскому государственному техническому университету, Кыргызской аграрной академии, Кыргызской государственной медицинской академии и Ошскому государственному университету.

Кроме этого, обсуждены вопросы реформирования научно-исследовательских институтов Национальной академии наук (НАН) и повышения эффективности их деятельности, доведения финансирования науки до 1% от ВВП, как того требует законодательство и другие темы.

По итогам трехчасового обсуждения члены Совета утвердили концепции планов по реформирования высшего образования и науки.