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В микрорайонах Оша прошли благотворительные акции в связи с Курман айтом

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- Канат Кожоев
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Во всех муниципальных территориальных управлениях города и Жапалакской управе сел в священный праздник Курман Айт проведены благотворительные мероприятия.

В мероприятиях принимают участие вице-мэры города Ош, руководители отделов аппарата мэрии города, главы муниципальных предприятий и учреждений, представители общественных организаций, молодежь, аксакалы.

Согласно поручению мэра города Ош Алмаза Мамбетова со стороны каждого муниципального территориального управления проведены благотворительные акции по организации угощения для ЛОВЗ, малоимущих и нуждающихся жителей, а также проведена доставка на дом продуктов питания пожилым, пенсионерам и нуждающимся горожанам.

Данная акция уже стала традиционной и предназначена в священный праздник Курман айт соединить всех жителей Оша для созидательного миростроения и организации помощи нуждающимся и малоимущим гражданам.

В свою очередь нуждающиеся горожане высказали слова благодарности за внимание к ним в этот священный праздник.


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URL: https://www.vb.kg/420316
Теги:
благотворительность, Курман айт, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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