В микрорайонах Оша прошли благотворительные акции в связи с Курман айтом

Во всех муниципальных территориальных управлениях города и Жапалакской управе сел в священный праздник Курман Айт проведены благотворительные мероприятия.

В мероприятиях принимают участие вице-мэры города Ош, руководители отделов аппарата мэрии города, главы муниципальных предприятий и учреждений, представители общественных организаций, молодежь, аксакалы.

Согласно поручению мэра города Ош Алмаза Мамбетова со стороны каждого муниципального территориального управления проведены благотворительные акции по организации угощения для ЛОВЗ, малоимущих и нуждающихся жителей, а также проведена доставка на дом продуктов питания пожилым, пенсионерам и нуждающимся горожанам.

Данная акция уже стала традиционной и предназначена в священный праздник Курман айт соединить всех жителей Оша для созидательного миростроения и организации помощи нуждающимся и малоимущим гражданам.

В свою очередь нуждающиеся горожане высказали слова благодарности за внимание к ним в этот священный праздник.