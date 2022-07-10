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В Бишкеке проводят очистку фонтанов

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- Канат Кожоев
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Муниципальное предприятие "Тазалык" проводит работы по мойке фонтанов в столице, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

Бригада "Тазалыка" помыла фонтан "Солнечные рыбки", расположенный на пересечении улиц Ю. Абдрахманова и Токтогула, фонтан "Золотые рыбки", расположенный на пересечении улиц Ю. Абдрахманова и Московской, фонтан "Борцам революции" на пересечении улиц Пушкина и Тыныстанова.

Также возле Кыргызской Национальной филармонии тазалыковцы помыли южные и северные чаши фонтана.

Фонтан в комплексе "Аска-Таш" по улице Юлиуса Фучика тоже блещет чистотой. Помыли фонтан и в парке Ата-Тюрк.


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URL: https://www.vb.kg/420318
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, фонтаны
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