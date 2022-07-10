В Бишкеке проводят очистку фонтанов

Муниципальное предприятие "Тазалык" проводит работы по мойке фонтанов в столице, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

Бригада "Тазалыка" помыла фонтан "Солнечные рыбки", расположенный на пересечении улиц Ю. Абдрахманова и Токтогула, фонтан "Золотые рыбки", расположенный на пересечении улиц Ю. Абдрахманова и Московской, фонтан "Борцам революции" на пересечении улиц Пушкина и Тыныстанова.

Также возле Кыргызской Национальной филармонии тазалыковцы помыли южные и северные чаши фонтана.

Фонтан в комплексе "Аска-Таш" по улице Юлиуса Фучика тоже блещет чистотой. Помыли фонтан и в парке Ата-Тюрк.