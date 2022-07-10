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У задержанных барсеточников нашли пистолет Макарова

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба МВД, в ночь на 18 июня 2022 года примерно в 01:00 часов на улице Московской города Бишкек была совершена кража. Неизвестные вскрыли автомашину марки "БМВ" и похитили из салона барсетку, в которой находились сотовый телефон "iPhone" и денежные средства в размере 100 тысяч сомов.

По данному факту в УВД Первомайского района города Бишкека было возбуждено уголовное дело по статье 205 "кража" УК Кыргызской Республики.

К оперативно-розыскным мероприятиям подключились сотрудники Третьего управления ГУУР МВД КР, поскольку имелась информация о возможной причастности к данному противоправному деянию организованных преступных групп, специализирующихся на кражах с автомашин.

В ходе проводимых работ, направленных на раскрытие данного преступления, подозреваемые были установлены и задержаны оперативниками Третьего управления ГУУР МВД. Под стражу были взяты двое: А.К. 1999 года рождения, который состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ, и Ч.М. 1996 года рождения.

Во время задержания и личного досмотра у гражданина А.К. обнаружено и изъято огнестрельное оружие – боевой пистолет (ПМ) со стертыми номерами и с 4-мя боевыми патронами.

Данный факт был зарегистрирован в УВД Первомайского района по статье 267 ". Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК Кыргызской Республики. Назначены соответствующие экспертизы.

Задержанные лица водворены в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/420319
Теги:
оружие, Бишкек, Кыргызстан, криминал
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