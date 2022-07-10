Обвиняемый в домогательстве в маршрутке оштрафован на 5 тысяч 500 сомов

Мужчину, который домогался девочек и женщин в маршрутке, нашли и оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

Уточняется, что по результатам досудебной проверки по факту отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления УК КР.

Как объяснили в ведомстве, в действиях К.Р. усматривались признаки мелкого хулиганства, предусмотренного статьей 126 Кодекса о правонарушении. В связи с этим материалы были направлены в УВД Октябрьского района столицы для рассмотрения по существу. В тот же день К.Р. был задержан в административном порядке и 8 июля решением Октябрьского районного суда его оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.

Напомним, о домогательствах неизвестного мужчины к пассажиркам городской маршрутки № 164 стало известно со слов очевидицы и одной из пострадавших. Они рассказали, что мужчина сел в транспорт на пересечении улиц Московской и Абдрахманова. По дороге прижимался к женщинам и девочкам, терся о них половыми органами. Женщина подняла шум, неизвестный вышел из транспорта, но она проследовала за ним и смогла снять его на фото и видео.