В КР доставили погибшего на Украине военнослужащего РФ Мирлана Токтахунова

В Кыргызстан доставили военнослужащего России, погибшего на Украине Мирлана Тохтахунова.

Как ранее сообщалось, на Украине 4 июля 2022 года героически погиб уроженец Кыргызстана и воин-контрактник Вооруженных Сил РФ Тохтахунов Мирлан Азизуллаевич.

По информации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане, старший топогеодезист, оператор РЛС Тохтахунов Мирлан Азизуллаевич героически погиб при выполнении боевого задания во время спецоперации.

По словам военнослужащего-сослуживца, во время выполнения боевого задания, артдивизион был обстрелян и Мирлан Тохтакунов получил смертельное ранение.

Посол России и командование ВС России выражают глубокое соболезнование семье погибшего.

Похороны пройдут на малой родине воина в Джалал-Абадской области.