Мы станем очевидцами Суперлуния. Гороскоп с 11 по 17 июля

Лето приближается к своей середине и если какие-то важные планы и мечты не нашли своего воплощения, ещё есть шанс их реализовать во второй половине календарного лета. Ну а самое яркое событие июля, состоится на предстоящей неделе. В ночь с 13 на 14 июля мы станем очевидцами интересного астрономического явления – Суперлуния.

Овен – неожиданные финансовые поступления пополнят закрома и вы сможете совершить долгожданные покупки, совершить сделки с недвижимостью, либо приступить к ремонту или строительству. Домашние хлопоты не станут помехой долгожданному и запланированному отдыху, но во время летнего вояжа держитесь подальше от соблазнов. В тайне ваши похождения не удастся сохранить, что породит массу слухов, создавая тревоги. В обществе дорогих сердцу людей вы наполните отдых приятными эмоциями.

Телец – роль лидера вам к лицу. Будьте убедительны, преодолевая сомнения как друзей и деловых партнёров. так и любимого человека. Воплощая в жизнь свои идеи, вы преуспеете в делах и устроите по-настоящему увлекательное летнее путешествие. Если вы в поисках личного счастья, обратите внимание на случайное знакомство. Долгожданные доходы будут получены, но вы рискуете растратить деньги на легкомысленные предложения различных знакомых.

Близнецы – благодаря наблюдательности вы заметите возможности для пополнения казны и совершения выгодных покупок, а также инвестиций. Интуиция позволит вам не попасться на удочку обещаний влиятельных людей и руководства, продолжая приумножать доходы, разрешать накопившиеся финансовые проблемы. Давние знакомые поделятся ценными советами, которые помогут осуществить давние планы, совершить намеченные поездки.

Рак – ваши планы интересны, но разговоры с друзьями и сослуживцами существенно их дополнят, сделав их более интересными и жизнеспособными, а потому не игнорируйте чужое мнение. Кстати, претворить в жизнь задуманное вам также будет гораздо легче вместе с вашим окружением. В сфере амурных отношений не ищите себе приключений в новых знакомствах. Интриги и обманы могут сопровождать созданные отношения. В давних отношениях стабильность, что обеспечить размеренный и гармоничный летний отдых.

Лев – подвернётся возможность решить вопросы с карьерой и документами, благодаря встрече с человеком, в силах которого принятие таких решений. Выстроив разговор в нужном направлении, вы сможете в ближайшем времени получить новую должность, расширить бизнес, либо завершить процесс оформления документов. От успехов головы не теряйте, решив отметить его в шумной компании. Вы рискуете растратить не только деньги, но и навредить своей репутации. Летний вояж пройдёт в приятной атмосфере и оправдает ожидания.

Дева – в делах и учёбе не ограничивайте себя рамками ожиданий и сомнений. Согласившись на смелый эксперимент, вы сможете устроить свою карьеру за рубежом или в сотрудничестве с людьми издалека, продолжить учёбу в университете или обучающем центре на порядок выше, чем вы планировали. И всего этого вы можете достичь без посредников, которые мигом начнут крутиться вокруг вас, учуяв успех и возможности заработать на нём.

Весы – несмотря на разгар лета, работы существенно прибавится, что даст возможность пополнить казну и обеспечить себя доходами на несколько месяцев вперёд. Возможно получение перспективных предложений и по смене работы, что станет новой ступенькой вверх по карьерной лестнице. Лишь предложения по работе из-за рубежа могут сбить столку. Реальность карьеры за пределами страны может не в лучшую сторону отличаться от обещанного. Но это не касается летних путешествий. Вы чудесно проведёте время на местных или зарубежных курортах.

Скорпион – полученные предложения застанут вас врасплох, но не мешкайте с ответом. Возникшее сотрудничество превзойдёт ожидания, а незапланированные поездки, участие в различных мероприятиях расширят круг общения и ваши возможности. Во время покупок и прочих тратах денег руководствуйтесь здравым смыслом, интересами семьи, а не мимолётными увлечениями. Поддавшись искушениям, вы навредите отношениям и собственной казне.

Стрелец – дополнительная работа не навредит задуманному летнему отдыху и вечеринкам. Предстоит поработать сверхурочно, но доходы будут стоить того, чтобы выкроить для работы дополнительное время. Справившись с делами, пакуйте чемоданы и устремляйтесь навстречу летним приключениям. Споры с домочадцами лучше не вести, поскольку увлёкшись словесной перепалкой, вы можете подпортить намеченный отдых.

Козерог – возникшие в результате общения с деловыми партнёрами и домочадцами невообразимые планы, окажутся вполне осуществимыми на деле. Оригинальность задумок может настораживать, но именно такой поворот событий даст толчок делам, а также создаст увлекательную программу летнего отдыха. Во время поездок и различных походов не увлекайтесь разговорами. По невнимательности можно будет попасть в неприятные происшествия.

Водолей – минутка для летнего отдыха и свиданий найдётся, но на первом месте всё же окажутся домашние хлопоты и заботы о развитии своего дела. Занявшись ремонтом, генеральной уборкой и прочими перестановками, вы быстро справитесь с делами, освободив себя от этих хлопот на оставшееся летнее время. Более длительный летний отдых вы сможете позволить позже, а пока воздержитесь от трат на развлечения и спонтанные покупки.

Рыбы – не огранивайте полёт мысли и фантазии. Благодаря возникшим идеям вы создадите и претворите в жизнь оригинальные проекты, а также по-иному проведёте летний вояж. В обоих случаях вы останетесь довольны сделанным выбором. При решении спорного вопроса, положитесь на свою интуицию. Домочадцы и близкие люди могут окончательно вас запутать своими опасениями и тревогами.

Астролог Андрей Рязанцев