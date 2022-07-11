Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Мы станем очевидцами Суперлуния. Гороскоп с 11 по 17 июля

427  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лето приближается к своей середине и если какие-то важные планы и мечты не нашли своего воплощения, ещё есть шанс их реализовать во второй половине календарного лета. Ну а самое яркое событие июля, состоится на предстоящей неделе. В ночь с 13 на 14 июля мы станем очевидцами интересного астрономического явления – Суперлуния.

Овен – неожиданные финансовые поступления пополнят закрома и вы сможете совершить долгожданные покупки, совершить сделки с недвижимостью, либо приступить к ремонту или строительству. Домашние хлопоты не станут помехой долгожданному и запланированному отдыху, но во время летнего вояжа держитесь подальше от соблазнов. В тайне ваши похождения не удастся сохранить, что породит массу слухов, создавая тревоги. В обществе дорогих сердцу людей вы наполните отдых приятными эмоциями.

Телец – роль лидера вам к лицу. Будьте убедительны, преодолевая сомнения как друзей и деловых партнёров. так и любимого человека. Воплощая в жизнь свои идеи, вы преуспеете в делах и устроите по-настоящему увлекательное летнее путешествие. Если вы в поисках личного счастья, обратите внимание на случайное знакомство. Долгожданные доходы будут получены, но вы рискуете растратить деньги на легкомысленные предложения различных знакомых.

Близнецы – благодаря наблюдательности вы заметите возможности для пополнения казны и совершения выгодных покупок, а также инвестиций. Интуиция позволит вам не попасться на удочку обещаний влиятельных людей и руководства, продолжая приумножать доходы, разрешать накопившиеся финансовые проблемы. Давние знакомые поделятся ценными советами, которые помогут осуществить давние планы, совершить намеченные поездки.

Рак – ваши планы интересны, но разговоры с друзьями и сослуживцами существенно их дополнят, сделав их более интересными и жизнеспособными, а потому не игнорируйте чужое мнение. Кстати, претворить в жизнь задуманное вам также будет гораздо легче вместе с вашим окружением. В сфере амурных отношений не ищите себе приключений в новых знакомствах. Интриги и обманы могут сопровождать созданные отношения. В давних отношениях стабильность, что обеспечить размеренный и гармоничный летний отдых.

Лев – подвернётся возможность решить вопросы с карьерой и документами, благодаря встрече с человеком, в силах которого принятие таких решений. Выстроив разговор в нужном направлении, вы сможете в ближайшем времени получить новую должность, расширить бизнес, либо завершить процесс оформления документов. От успехов головы не теряйте, решив отметить его в шумной компании. Вы рискуете растратить не только деньги, но и навредить своей репутации. Летний вояж пройдёт в приятной атмосфере и оправдает ожидания.

Дева – в делах и учёбе не ограничивайте себя рамками ожиданий и сомнений. Согласившись на смелый эксперимент, вы сможете устроить свою карьеру за рубежом или в сотрудничестве с людьми издалека, продолжить учёбу в университете или обучающем центре на порядок выше, чем вы планировали. И всего этого вы можете достичь без посредников, которые мигом начнут крутиться вокруг вас, учуяв успех и возможности заработать на нём.

Весы – несмотря на разгар лета, работы существенно прибавится, что даст возможность пополнить казну и обеспечить себя доходами на несколько месяцев вперёд. Возможно получение перспективных предложений и по смене работы, что станет новой ступенькой вверх по карьерной лестнице. Лишь предложения по работе из-за рубежа могут сбить столку. Реальность карьеры за пределами страны может не в лучшую сторону отличаться от обещанного. Но это не касается летних путешествий. Вы чудесно проведёте время на местных или зарубежных курортах.

Скорпион – полученные предложения застанут вас врасплох, но не мешкайте с ответом. Возникшее сотрудничество превзойдёт ожидания, а незапланированные поездки, участие в различных мероприятиях расширят круг общения и ваши возможности. Во время покупок и прочих тратах денег руководствуйтесь здравым смыслом, интересами семьи, а не мимолётными увлечениями. Поддавшись искушениям, вы навредите отношениям и собственной казне.

Стрелец – дополнительная работа не навредит задуманному летнему отдыху и вечеринкам. Предстоит поработать сверхурочно, но доходы будут стоить того, чтобы выкроить для работы дополнительное время. Справившись с делами, пакуйте чемоданы и устремляйтесь навстречу летним приключениям. Споры с домочадцами лучше не вести, поскольку увлёкшись словесной перепалкой, вы можете подпортить намеченный отдых.

Козерог – возникшие в результате общения с деловыми партнёрами и домочадцами невообразимые планы, окажутся вполне осуществимыми на деле. Оригинальность задумок может настораживать, но именно такой поворот событий даст толчок делам, а также создаст увлекательную программу летнего отдыха. Во время поездок и различных походов не увлекайтесь разговорами. По невнимательности можно будет попасть в неприятные происшествия.

Водолей – минутка для летнего отдыха и свиданий найдётся, но на первом месте всё же окажутся домашние хлопоты и заботы о развитии своего дела. Занявшись ремонтом, генеральной уборкой и прочими перестановками, вы быстро справитесь с делами, освободив себя от этих хлопот на оставшееся летнее время. Более длительный летний отдых вы сможете позволить позже, а пока воздержитесь от трат на развлечения и спонтанные покупки.

Рыбы – не огранивайте полёт мысли и фантазии. Благодаря возникшим идеям вы создадите и претворите в жизнь оригинальные проекты, а также по-иному проведёте летний вояж. В обоих случаях вы останетесь довольны сделанным выбором. При решении спорного вопроса, положитесь на свою интуицию. Домочадцы и близкие люди могут окончательно вас запутать своими опасениями и тревогами.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420330
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  