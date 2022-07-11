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КР вошел в число стран, через которые подсанкционные товары попадают в РФ

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Минфин США включил Кыргызстан в число стран, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь.

Полный список содержится в рекомендациях двух подразделений Минфина - Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности. Они призывают финансовые учреждения "проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля", установленного из-за вторжения РФ в Украину.

Наряду с Кыргызстаном "перевалочными пунктами" для отправки в Россию подсанкционных товаров называются Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

При этом в рекомендациях подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти государства законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в РФ или Беларусь "за счет дополнительных перевалочных пунктов" в ряде случаев запрещен.

К категории товаров, "вызывающих особую озабоченность", Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.

Отметим, что Кыргызстан с начала военных действий в Украине объявил о своем нейтралитете.


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URL: https://www.vb.kg/420332
Теги:
Россия, США, Кыргызстан
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