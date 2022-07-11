В парке "Адинай" прошел Вечер кино, посвященный Нельсону Манделе

В столичном Амфитеатре парка "Адинай" прошел Вечер кино, который посвятили Международному дню Нельсона Манделы.

Вечер проходил в рамках мероприятий посвященных одному из самых ярких борцов за права и свободы человека, под глобальным хештегом #MandelaDay

Под открытым небом был показан художественно-биографический фильм "Invictus/Непокоренный" - фильм о времени после падения апартеида, когда Южная Африка провела у себя Кубок мира по регби 1995 год. Тогда шел первый президентский срок Нельсона Манделы, который пытался использовать все возможности чтобы прекратить многолетнее непонимание между белым и чернокожим населением страны и искоренить дискриминацию.

Целью мероприятия было информирование граждан о вкладе Нельсона Манделы в целом в целом в становление прав и свобод человека и искоренения дискриминации во всем мире, а также продвижение ценностей общепризнанных прав и свобод в Кыргызстане.

Нельсон Мандела - посвятил свою жизнь делу мира и гуманизма - как защитник прав человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба и первый президент свободной Южной Африки, избранный демократическим путем. Резолюцией 70/175 Генеральной Ассамблеи приняла пересмотренный текст Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, а также одобрила рекомендацию Группы экспертов о том, что эти правила должны носить название "Правила Нельсона Манделы" в знак уважения к наследию покойного президента Южной Африки Нельсона Ролихлахлы Манделы, который провел в тюрьме 27 лет в ходе борьбы за права человека.

Организаторами Вечера кино выступили Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток и члены Ассоциации по защите прав человека в уголовном процессе "Артикль9" (Общественный фонд "Voice of Freedom"), Школа социального активизма при поддержке Посольства США в Бишкеке, OMCT (Глобальной сети против пыток), и других.