Кыргызстан намерен экспортировать питьевую воду в Великобританию

Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев провел переговоры с государственным министром по вопросам Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества лордом Тарик Ахмадом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Касымалиева в Великобританию.

Стороны обсудили возможность экспорта питьевой воды на британский рынок. Кыргызстан также предложил провести кыргызско-британский инвестиционный форум с участием бизнесменов двух стран.

Замглавы кабмина выразил надежду, что Великобритания ускорит рассмотрение проектов соглашений в различных сферах, переданных ранее британской стороне.