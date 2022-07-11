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Кыргызстан намерен экспортировать питьевую воду в Великобританию

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- Светлана Лаптева
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Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев провел переговоры с государственным министром по вопросам Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества лордом Тарик Ахмадом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Касымалиева в Великобританию.

Стороны обсудили возможность экспорта питьевой воды на британский рынок. Кыргызстан также предложил провести кыргызско-британский инвестиционный форум с участием бизнесменов двух стран.

Замглавы кабмина выразил надежду, что Великобритания ускорит рассмотрение проектов соглашений в различных сферах, переданных ранее британской стороне.


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URL: https://www.vb.kg/420343
Теги:
Великобритания, Кыргызстан
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