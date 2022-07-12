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Фермер Бугаев: На багаре брали 20, а в этом году около 50 центнеров с га

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- Светлана Лаптева
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Руководитель фермерского хозяйства "Ярослав" Александр Бугаев рассказал корреспонденту vb.kg, что в этом году у них очень высокий урожай ячменя, и все благодаря поддержке государства: кредит выдали на семена, вода есть - почистили русло БЧК.

"В нашем крестьянском хозяйстве мы выращиваем ячмень, пшеницу, занимаемся рыбоводством, у нас своя скотина. В этом году взяли товарный кредит семенами: сельхоз управление давали заявку, мы записали 6 тонн семян "Вакулы". Кредит оформили в "Айыл банке". Посеялись, но не ожидали что вместо 20 центнеров с гектара получиться 45-50 с га. И это без селитры и подкормки! Конечно, это отличный семенной материал. Сколько сеяли свои семена, с селитрой и подкормкой такого не было. А "Вакула" прижился. Тут все сразу сработало: и помощь государства: кредит, и сам сорт урожайный, да и погода не подвела. Один раз полили, да еще дожди были. Еще раз поливать не стали - поляжет", - сказал он.

А "Пыльная головня"?

"Была малость, сразу комиссия приехала, замерили все, просчитали - у нас вроде нормально, да и смотрите и нет последствий. Справились. Мы планируем на корм скоту пустить ячмень".

Как складывается взаимопонимание с министерством, получаете отклик на свои крестьянско-фермерские запросы?

"Да, последние года полтора, прямо отлично. И Саралаев Узак СОлтоевич постоянно консультирует и министерство , если что помогают. Молодцы, в этом году проблем с поливом не было, каналы прочистили. Вода есть".

О чем мечтаете, чтобы хотели пожелать фермерам?

"Фермерам сеять, развиваться. Пока фермеры работают - в стране все хорошо. А сами мечтаем о комбайне в лизинг может. Хотим своим хозяйством купить. У нас старые "Нивы" - потери большие".


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URL: https://www.vb.kg/420346
Теги:
Кыргызстан, фермеры
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