В Конгрессе США представят доклад о событиях в Каракалпакстане

Американские законодатели представят Конгрессу США доклад о событиях в Каракалпакстане, сообщают СМИ со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД.

Об этом стало известно по итогам переговоров посла Узбекистана в США Жавлона Вахабова с членами Конгресса.

В ходе встречи американские конгрессмены заявили о готовности внести в Конгресс США Congressional Record, официальный документ Конгресса США, распространяемый в офисы всех сенаторов и конгрессменов США, который, по их мнению, будет полезен для всех членов Конгресса в плане доведения до них объективной информации относительно событий в регионе.

Кроме того, конгрессмены отметили, что включение в указанный документ информации по Каракалпакстану в определенной степени будет демонстрировать единство среди членов Конгресса по этому вопросу.

Сопредседатель подкомитета по региону Азии, Тихому океану и Центральной Азии в Комитете по иностранным делам Конгресса, конгрессмен-республиканец из штата Огайо Стив Чабот подчеркнул, что США приветствуют намерение Узбекистана провести всесторонне открытое и заслуживающее доверия расследование.

Он сообщил, что как член "Кокуса по Узбекистану" в Конгрессе и сопредседатель подкомитета по Центральной Азии он внимательно следит за текущей ситуацией в Каракалпакстане и поддерживает усилия властей по ее нормализации.

"Узбекистан является испытанным временем другом и союзником Соединенных Штатов, и я уверен, что ваша страна достойно преодолеет это тяжелое испытание, а реформы будут продолжены", – добавил конгрессмен.

"Уверен, что эта трагедия, настигшая недавно вашу страну, станет отправной точкой в светлое будущее, она больше не повторится и в этот регион снова вернется мир и спокойствие", – заявил член "Кокуса по Узбекистану" в Конгрессе, конгрессмен-республиканец из штата Небраска Дон Бэкон, который посещал Узбекистан в октябре 2021 года в составе делегации американских законодателей.