В КР осваивают операции по излечению сахарного диабета второго типа

В Кыргызстане набирает обороты новое хирургическое направление - бариатрические и метаболические операции.

При каких заболеваниях они показаны? Как чувствуют себя после них ваши пациенты? И, конечно, каковы результаты хирургических вмешательств? На эти и другие вопросы vb.kg ответил главный врач ЮРФА-clinic Нурдин Маманов.

- Сегодня повсеместно увеличивается количество людей с избыточным весом и ожирением. По данным Национального статистического комитета, в среднем 13-15 процентов населения страдает избыточным весом и ожирением. Этот показатель считается очень высоким, хотя в соседних странах он тоже не маленький. Он-то и стал основной предпосылкой для внедрения в практику бариатрических операций.

Открытые бариатрические операции у нас уже проводились на базе некоторых государственных учреждений, но именно лапароскопическим путем их пока никто не делал. Эти операции становятся очень популярными, поскольку результаты - и ближайшие, и отдаленные хорошие.

Впервые лапароскопическая продольная резекция желудка как наиболее популярная операция, выполняемая при ожирении, была проведена у нас в 2016 году. У пациента было ожирение третьей степени. После операции он похудел и сейчас чувствует себя отлично. С лишним весом ушли одышка, ночной храп, боли в суставах, нормализовалось артериальное давление, наблюдается позитивная динамика, которая и ожидалась при данной операции. С тех пор мы стали поэтапно осваивать эту сложную операцию. В 2018 году наши специалисты прошли специализацию в Санкт-Петербурге, в Астане и в Алматы. Неоднократно участвовали в мастер-классах от ведущих специалистов в этой области из Казахстана и России.

Самостоятельно мы провели 25 успешных лапароскопических операций. Могли бы сделать и больше, тем более, что с просьбой помочь обращается много людей с ожирением. Но из-за высокой стоимости расходных материалов такая операция относится к числу дорогостоящих. И, конечно, у многих больных все еще присутствует страх перед операцией, поскольку они еще не готовы к таким хирургическим вмешательствам, мало информированы о том, что такое бариатрическая и метаболическая хирургия. Между тем, по данным медицинских источников, смертность от инсультов, инфарктов миокарда при ожирении в десять раз выше. Поэтому бариатрические операции - и это уже доказано - снижают смертность больных с ожирением в десять раз от этих заболеваний. Параллельно с нами в Бишкеке появились и другие клиники, которые начинают осваивать это направление.

- Чем отличается бариатрическая хирургия от метаболической?

- Бариатрическая занимается лечением ожирения. Метаболическая хирургия устраняет метаболические заболевания, в частности, сахарный диабет второго типа. Эти операции сегодня активно применяются в зарубежных странах и приводят к полному излечению сахарного диабета путем оперативного воздействия на пищеварительный тракт. Эту методику мы тоже начали осваивать, провели уже три таких операции совместно с зарубежными специалистами. Уже в течение первой недели уровень сахара у наших пациентов снизился до нормы и впоследствии практически не повысился. Эти пациенты отказываются от ежедневных инъекций и больших доз инсулина, от сахароснижающих препаратов.

-В чем принцип хирургического воздействия?

- Существует три разновидности таких операций. При первой уменьшается полость органа, просвет желудка либо удаляется часть желудка, либо устанавливается желудочный баллон, который препятствует поступлению большой массы пищи. Вторая разновидность приводит к снижению массы тела за счет выключения части тонкой кишки из процесса пищеварения. Эта методика направлена на снижение всасываемости пищевых ингредиентов (углеводов, жиров, липидов и др.). Основные пищевые массы, минуя двенадцатиперстную кишку и начальный отдел тонкой кишки, где идет наиболее активное всасывание, попадают в конечные отделы тонкой кишки, и тем самым всасывание липидов, углеводов значительно минимизируется, уровень сахара в крови уже в первые недели снижается до нормы.

Наиболее широкое распространение получили смешанные типы бариатрических операций. Смешанный тип операции уменьшает просвет желудка и создает соустие между желудком и кишечником, т.е. сочетает два компонента первых двух операций. Человек может и не соблюдать диету, но из-за значительного снижения всасываемости жиров, углеводов, белков происходит снижение уровня сахара в крови.

- Новые методики требуют и квалификации врачей, и соответствующего оборудования…

- Безусловно, должна работать мультидисциплинарная команда, в составе которой анестезиологи, кардиологи, диетологи, психологи, реабилитологи. Хирургия не решает проблему ожирения в целом, но помогает пациенту сделать усилие над снижением веса. У людей с ожирением могут быть психологические проблемы, над которыми должен работать психолог. Есть диетические проблемы, тогда в командную работу включаются еще и диетологи. А хирурги совместно с анестезиологами работают в операционной как единая команда.

Соответственно необходимо также оборудование - лапароскопический инструментарий, расходные материалы, одноразовые сшивающие, режущие, легирующие инструменты. Но мы готовились к таким операциям долгое время, осваивая поэтапно теоретическую, практическую части и запасаясь оборудованием одновременно.