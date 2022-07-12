На Иссык-Куле открылась фотовыставка "Прикосновение к личности"

В Центре кочевой цивилизации имени Курманджан Датки в селе Орнок Иссык-Кульской области открылась фотовыставка "Прикосновение к личности". Об этом сообщил Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Культурное событие посвящено 80-летию народного артиста Кыргызской Республики, кинорежиссера, прозаика, художника Геннадия Базарова. Организовали выставку Департамент кинематографии, Центр кочевой цивилизации и бишкекский Дом кино.

На фотовыставке представлены работы трех фотохудожников: Александра Федорова, Урмата Осмоева и Алимжана Жоробаева. На торжественной церемонии был показан документальный фильм Тыная Ибрагимова "Прикосновение к личности" о творчестве Геннадия Садыровича.

Центр кочевой цивилизации посетила большая делегация из Бишкека. Прибыл сам юбиляр с супругой, член Союза кинематографистов КР Райва Тойгонбаева, народный артист Кыргызстана кинооператор Манас Мусаев, народная артистка Кыргызстана Назира Мамбетова, народная артистка Кыргызстана Джамиля Сыдыкбаева, заслуженный художник Кыргызстана Урмат Осмоев, заведующая отделом Департамента кинематографии Эльвира Мамытова, кинопродюсер, член Союза кинематографистов КР Чинаргуль Камчибекова, директор кинотеатра "Ала-Тоо" Гулькайыр Тиленбаева, директор Дома кино имени Чингиза Айтматова Гульмира Керимова и другие гости.

Посетить фотовыставку в Центре кочевой цивилизации можно до 8 сентября.

Фото, использованные в материале, предоставлены Департаментом кинематографии.