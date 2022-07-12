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Дети с ОВЗ столицы отдохнут в реабилитационном лагере на Иссык-Куле

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- Алина Мамаева
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В летний период 2022 года в столице по инициативе столичного муниципалитета в партнерстве с общественной организацией РЦ "Оберег" реализуется проект "Иссык – Куль – Берег здоровья и надежды".

9 июля 29 детей с ОВЗ Октябрьского района отправились на Иссык-Куль в сопровождении Управления по обеспечению дорожного движения МВД КР и сотрудников РЦ "Оберег".

Целью проекта – оздоровительная реабилитация и социальная интеграция 145 детей с ограниченными возможностями здоровья. На побережье озера отдохнут по 29 детей с каждого района столицы, состоящих на учете в районных управлениях социального развития мэрии города Бишкек и 29 воспитанников РЦ "Оберег".

Для них работает детский реабилитационный лагерь с пятиразовым питанием на базе Иссык-Кульского филиала РЦ "Оберег" в с. Каджы-Сай, Тонского района, Иссык-Кульской области.

Ребятам будут предоставлены дополнительные социальные услуги с применением новых направлений в учебно-воспитательном процессе: песочная терапия, флористика, театр теней и ростовых кукол.

Данный проект не только поможет детям ОВЗ отдохнуть на озере Иссык-Куль, но и интегрировать их в социум, так как зачастую дети с ограниченными возможностями имеют круг общения, только внутри семьи, а также позволит поддержать материальное положение семей.


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URL: https://www.vb.kg/420356
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Иссык-Куль, Отдых, ЛОВЗ
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