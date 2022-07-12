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Задержана председатель совета директоров кооператива "Ихсан Групп ЛТД"

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- Канат Кожоев
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Следственная служба МВД расследует уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209 (мошенничество), 210 (присвоение или растрата вверенного имущества), в отношении правления и учредителей некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД".

С начала марта месяца 2022 года, со всех регионов республики поступают многочисленные заявления от граждан, вступивших в кооператив "Ихсан Групп ЛТД". Кыргызстанцы, на основании заключенных соглашений оплачивали вступительные взносы в размерах 4 процента и 7 процентов, а также первоначальные взносы – 25 процентов, 35 процентов и 50 процентов от стоимости приобретаемого имущества.

На сегодняшний день члены кооператива, не получили ни жилье, ни автомашины. Граждане, отказавшиеся от членства, не могут вернуть собственные деньги.

Размер причиненного ущерба составил 121 миллион 313 тысяч 950 сомов, он руководством некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД" не возмещен.

11 июля 2022 года в порядке статьи 96 УПК КР, по подозрению в совершении преступления задержана председатель совета директоров некоммерческого жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД" Б.А. 1975 г.р., она водворена в ИВС ГУВД города Бишкека. Следствие по делу продолжается.

Министерство внутренних дел КР призвало кыргызстанцев воздержаться от вступления в кооператив "Ихсан Групп ЛТД".

"Усматриваются признаки финансовой пирамиды, а внесенные денежные средства могут быть не возвращены. Будьте бдительны", - отмечают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/420358
Теги:
МВД, Бишкек, Кыргызстан, криминал
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