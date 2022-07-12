Как пополнить баланс MegaCom из РФ и перевести деньги на карты банков КР

Нужно оперативно и безопасно пополнить баланс MegaCom из России со своего смартфона? Государственный оператор сотовой связи MegaCom ценит время своих клиентов и стремится максимально упростить процессы оплаты услуг связи из-за границы!

Отныне пользователи сервиса "СберБанк Онлайн", находящиеся в Российской Федерации, имеют возможность пополнить баланс абонента MegaCom БЕЗ КОМИССИИ и ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ!

ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС MEGACOM ИЗ РФ ПРОСТО! ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

открыть приложение "СберБанк онлайн"; выбрать свою карту и нажать на вкладку "Оплатить или перевести"; перейти в раздел "Оплатить" и выбрать "Мобильная связь"; из перечня операторов выбрать "MegaCom Киргизия"; ввести номер абонента MegaCom в формате XXХхххххх и подтвердить платеж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Средства будут зачислены на баланс телефона в кыргызских сомах максимально быстро по актуальному на дату платежа курсу валют.

Минимальная сумма разовой транзакции составляет 20 руб., максимальная – 15 000 руб.

Важно! Абоненты MegaCom, в том числе проживающие в отдаленных уголках Кыргызстана, могут в любой момент перевести средства с баланса телефона через MegaPay путем пополнения карт банков КР либо потратить деньги на оплату более 700 товаров и услуг прямо в приложении.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ НА КАРТЫ БАНКОВ КР ЧЕРЕЗ MEGAPAY:

откройте приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store); нажмите на кнопку "Снять" либо зайдите в раздел "Оплата" - "Банковские услуги"; выберите из списка нужный банк, введите номер карты/карточного счета или номер телефона*, к которому привязана карта; укажите желаемую сумму и подтвердите транзакцию.

* По номеру телефона можно пополнить карты национальной платежной системы "Элкарт", а также карточные счета ОАО "Бакай Банк" и ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан".

НА КАРТЫ И СЧЕТА КАКИХ БАНКОВ КР МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ MEGAPAY БЕЗ КОМИССИИ?

ОАО "Айыл Банк"; ОАО "Бакай Банк"; ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (MBANK); ОАО "РСК Банк"; ОАО "ФинансКредитБанк"; ОАО "Халык Банк Кыргызстан";

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!