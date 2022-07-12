Расследование по делу музыканта Викрама Рузахунова завершено

"Сегодня УВД Ленинского района Бишкека, закончив расследование по моему делу, ознакомило нас с материалами уголовного дела. По результатам экспертиз эксперты установили нанесение тяжкого вреда моему здоровью", - такое сообщение оставил на своей странице в социальной сети Facebook музыкант Викрам Рузахунов.

Артист сообщил, что собранные материалы через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики будут направлены в компетентные органы Республики Казахстан для установления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, что известный джазовый музыкант в январе этого года был задержан в Алматы во время беспорядков.

9 января в социальных сетях появилось видео, в котором мужчина рассказал, что приехал в Казахстан для участия в митингах. В нем кыргызстанцы узнали джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Активисты обратились к властям двух государств с просьбой освободить задержанного артиста. Уже 10 января Рузахунов вернулся на родину. После возвращения он заявлял, что пытки к нему не применялись, а синяки на лице - это результат жесткого задержания. Журналистам музыкант объяснил, что все показания на видеоролике ложные. Синяки и ссадины появились еще 7 января, когда его задерживали.

По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Викрамом Рузахуновым и Чолпонбеком Сыдыковым были возбуждены уголовные дела. В начале мая стало известно, что следствие о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане приостановлено.