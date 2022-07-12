Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Расследование по делу музыканта Викрама Рузахунова завершено

605  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Сегодня УВД Ленинского района Бишкека, закончив расследование по моему делу, ознакомило нас с материалами уголовного дела. По результатам экспертиз эксперты установили нанесение тяжкого вреда моему здоровью", - такое сообщение оставил на своей странице в социальной сети Facebook музыкант Викрам Рузахунов.

Артист сообщил, что собранные материалы через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики будут направлены в компетентные органы Республики Казахстан для установления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, что известный джазовый музыкант в январе этого года был задержан в Алматы во время беспорядков.

9 января в социальных сетях появилось видео, в котором мужчина рассказал, что приехал в Казахстан для участия в митингах. В нем кыргызстанцы узнали джазового музыканта Викрама Рузахунова.

Активисты обратились к властям двух государств с просьбой освободить задержанного артиста. Уже 10 января Рузахунов вернулся на родину. После возвращения он заявлял, что пытки к нему не применялись, а синяки на лице - это результат жесткого задержания. Журналистам музыкант объяснил, что все показания на видеоролике ложные. Синяки и ссадины появились еще 7 января, когда его задерживали.

По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Викрамом Рузахуновым и Чолпонбеком Сыдыковым были возбуждены уголовные дела. В начале мая стало известно, что следствие о пытках кыргызстанского музыканта Викрама Рузахунова в Казахстане приостановлено.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420365
Теги:
задержание, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  