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Кадыр Маликов дал советы кыргызстанкам, как вернуть любовь мужа

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- Алина Мамаева
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Экс-заместитель муфтия КР Кадыр ажы Маликов на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с советами для женщин (и немного для мужчин) по поводу того, что делать, если муж вдруг перестал проявлять ласку.

Религиозный деятель порекомендовал женщинам, в первую очередь, пересмотреть свое поведение или отношение к супругу, поскольку со временем брак превращается в рутину.

Также он посоветовал женам, лишенным внимания и ласки мужа, обратить внимание на то, как они одеваются, привести в порядок свою физическую форму и начать применять духи.

Обоим супругам Маликов дал совет поискать новые темы для разговоров, виды отдыха, а также рассмотреть возможность отправиться в путешествие в другую страну.

Мужчинам же Кадыр ажи Маликов напомнил, что важно в женщине искать духовную половину.

"Красота, здоровье, молодость – это все проходит. Мы любим за душу, за сердце", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/420366
Теги:
ислам, религия, Кыргызстан, женщины, общество, Кадыр Маликов
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