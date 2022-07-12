Кадыр Маликов дал советы кыргызстанкам, как вернуть любовь мужа

Экс-заместитель муфтия КР Кадыр ажы Маликов на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с советами для женщин (и немного для мужчин) по поводу того, что делать, если муж вдруг перестал проявлять ласку.

Религиозный деятель порекомендовал женщинам, в первую очередь, пересмотреть свое поведение или отношение к супругу, поскольку со временем брак превращается в рутину.

Также он посоветовал женам, лишенным внимания и ласки мужа, обратить внимание на то, как они одеваются, привести в порядок свою физическую форму и начать применять духи.

Обоим супругам Маликов дал совет поискать новые темы для разговоров, виды отдыха, а также рассмотреть возможность отправиться в путешествие в другую страну.

Мужчинам же Кадыр ажи Маликов напомнил, что важно в женщине искать духовную половину.

"Красота, здоровье, молодость – это все проходит. Мы любим за душу, за сердце", - сказал он.