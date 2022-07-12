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Задержаны последователи религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар"

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- Канат Кожоев
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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СПНЭМ ГУВД Чуйской области, ОВД Сокулукского района совместно с сотрудниками УГКНБ по Чуйской области в рамках ранее зарегистрированных материалов дела выявлены и задержаны члены запрещенной в КР религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечено, что в ходе следственных и оперативных мероприятий сотрудниками милиции и ГКНБ был произведен обыск по 3 адресам проживания членов данного запрещенного движения, в результате которых были изъяты различные религиозные литературы, листовки, тетради и сотовые телефоны, где по изъятым вещам были назначены соответствующие экспертизы. По заключению которых было установлено, что в данных изъятых литературах содержится идеология запрещенной в КР религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".

В последующем 6 июля текущего года по указанному факту собранные материалы были выделенные в отдельное производство и зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 331 (Создание и финансирование экстремистской организации) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в ИВС ОВД Сокулукского района:

  1. Б.О., 1993 года рождения, ранее судим.
  2. С.К., 1987 года рождения,
  3. К.У., 1987 года рождения.

При этом хотелось бы отметить, что данные жители, примкнувшие к данному движению, проводили агитационные мероприятия по распространению идей запрещенной религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар".

В настоящее время подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО№1 города Бишкек.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/420367
Теги:
ГУВД, задержание, Чуйская область, Кыргызстан, Йакын инкар
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