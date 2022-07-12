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Муниципалитет разрабатывает дорожную карту Программы развития Бишкека

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- Алина Мамаева
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Мэрия столицы при поддержке Представительства Международного республиканского института в Кыргызской Республике провела семинар, посвященный обсуждению и доработки проекта дорожной карты Программы развития города Бишкек до 2026 года.

Цель семинара – организация встреч заинтересованных сторон для обсуждения и доработки дорожной карты.

На семинаре приняли участии депутаты Бишкекского городского кенеша, экспертные сообщества и ответственные сотрудники мэрии города Бишкек.

Напоминаем, 26 мая 2022 года на сессии Бишкекского городского кенеша утверждена Программа развития города "Бишкек-2026. Благоустроенная и зеленая столица".

В Программе намечено развитие города в основных направлениях его жизнедеятельности: жилищно-коммунальном хозяйстве, общественном транспорте, благоустройстве, экологии, социальной сфере и предусмотрены пути вывода экономики города на новый уровень, увеличения городского бюджета, повышения эффективности управления городом, перевод его на качественно новый уровень.

На сегодняшний день мэрией города Бишкек разрабатывается проект дорожной карты, в которой отражаются конкретные шаги по реализации задач Программы.

Дорожная карта включает совокупность конкретных мер и действий, необходимых для достижения намеченных целей и решения задач по приоритетным направлениям Программы, с определением их сроков, исполнителей, объемов финансирования и их источников. Она станет основой для разработки текущих (годовых) планов работы структурных подразделений мэрии города Бишкек и муниципальных районных администраций.


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URL: https://www.vb.kg/420369
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан, столица, мэрия
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