В Бишкеке появился шеринг электросамокатов

В парке "Ынтымак-2" состоялось официальное открытие первого в Кыргызстане шеринга электросамокатов "SunRent".

Проект представляет собой расставленные по городу современные и безопасные электросамокаты, пристёгнутые к станциям парковки на умный замок.

Любой желающий может через специальное приложение разблокировать электросамокат и доехать до нужного ему места без пробок.

Электросамокатами смогут воспользоваться не только жители города и туристы из разных стран мира, но и курьеры разных служб и организаций по доставке еды и товаров.

Теперь в городе Бишкек будет представлен экологичный транспорт, который позволит уменьшить объем вредных выбросов в воздух и сократит количество дорожных заторов.

В планах запустить до 100 современных парковочных станций, а также 1200 электросамокатов.

Во время мероприятия также состоялся розыгрыш электросамокатов Ninebot MAX, спортивного велосипеда, умной колонки Яндекс станция, 10 сертификатов безлимитных поездок на электросамокатов среди гостей и Концертная программа с участием звезд.

Проект реализуют лизинговая компания leasing.express при поддержке мэрии города Бишкек и департамента по управлению муниципальным имуществом в рамках развития в столице Кыргызстана экологического, перспективного и востребованного гостями и жителями города транспортного эко-проекта SunRent.