МВД напомнил правила безопасного использования банковских карт

Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников, предупреждают в МВД.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована.

Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.

Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ

Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты со счета.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Если вы обнаружили пропажу своего телефона или банковской карты, заблокируйте ее. Внимательно следите за услугой "мобильный банк". Если вы сменили номер телефона - незамедлительно сообщите об этом в банк.

Немедленно блокируйте карту при ее утере.

Периодически проверяйте ваши данные, привязанные к карте: электронную почту и мобильные телефоны. Если вам приходит сообщение о списании средств, когда вы данную операцию не совершали, немедленно обратитесь в банк.

Если пропали деньги с банковской карты то нужно немедленно обратиться в милицию с заявлением о хищении денежных средств и обратиться в банк с заявлением о спорной транзакции с приложением копии заявления в милицию и просьбой оказать содействие в расследовании.

МВД рекомендует всем владельцам пластиковых карт следовать правилам безопасности: