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МВД напомнил правила безопасного использования банковских карт

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- Канат Кожоев
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Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников, предупреждают в МВД.

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО

Вам приходит сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована.

Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.

Когда вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации.

НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ

Чтобы ограбить вас, злоумышленникам нужен лишь номер карты и ПИН-код. Как только вы их сообщите, деньги будут сняты со счета.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ

Если вы обнаружили пропажу своего телефона или банковской карты, заблокируйте ее. Внимательно следите за услугой "мобильный банк". Если вы сменили номер телефона - незамедлительно сообщите об этом в банк.

Немедленно блокируйте карту при ее утере.

Периодически проверяйте ваши данные, привязанные к карте: электронную почту и мобильные телефоны. Если вам приходит сообщение о списании средств, когда вы данную операцию не совершали, немедленно обратитесь в банк.

Если пропали деньги с банковской карты то нужно немедленно обратиться в милицию с заявлением о хищении денежных средств и обратиться в банк с заявлением о спорной транзакции с приложением копии заявления в милицию и просьбой оказать содействие в расследовании.

МВД рекомендует всем владельцам пластиковых карт следовать правилам безопасности:

  1. никогда и никому не сообщайте ПИН-код вашей карты. Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН-код на неё – в этом случае Вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери;
  2. при проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д. Граждане, пользующиеся банкоматами без видеонаблюдения, могут подвергнуться нападениям злоумышленников;
  3. не позволяйте никому использовать вашу пластиковую карту;
  4. обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону. В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками;
  5. в торговых точках, ресторанах и кафе все действия с пластиковой картой должны происходить в вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.


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URL: https://www.vb.kg/420372
Теги:
МВД, безопасность, Кыргызстан, деньги
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