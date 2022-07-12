Незаконно приватизированный детсад в Боконбаево возвращен государству

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает о возвращении в госсобственность незаконно приватизированного десткого сада в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

Уточняетсч, что прокуратурой Тонского района установлено, что в 1999 году здание детского сада "Кун-Чыгыш", расположенного в селе Боконбаев, было незаконно передано в частную собственность.

В целях возврата государству объекта социальной инфраструктуры прокуратурой района в суд внесено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого исковые требования полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования здание детского сада с земельным участком рыночной стоимостью 7 миллионов 53 тысяч сомов возвращено на баланс муниципалитета.