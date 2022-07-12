Погода
$ 82.87 - 83.87
€ 86.61 - 87.61

Незаконно приватизированный детсад в Боконбаево возвращен государству

331  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщает о возвращении в госсобственность незаконно приватизированного десткого сада в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области.

Уточняетсч, что прокуратурой Тонского района установлено, что в 1999 году здание детского сада "Кун-Чыгыш", расположенного в селе Боконбаев, было незаконно передано в частную собственность.

В целях возврата государству объекта социальной инфраструктуры прокуратурой района в суд внесено исковое заявление, по результатам рассмотрения которого исковые требования полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования здание детского сада с земельным участком рыночной стоимостью 7 миллионов 53 тысяч сомов возвращено на баланс муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420373
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, детский сад, Иссык-Кульская область, Тонский район, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  