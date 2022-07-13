Бишкек криминальный: Избили и бросили умирать

Карим жил отдельно от матери, снимал квартиру в Бишкеке. Адреса сына женщина не знала и не очень интересовалась его жизнью. О смерти сына она узнала от хозяйки квартиры, которая позвонила ей и сообщила, что Карима нашли мертвым.

В тот вечер в квартире собралась большая веселая компания. Последним пришел некто Алмаз, который был сильно пьян, но с удовольствием принял участие в застолье. Немного выпив, стал оскорблять всех присутствующих. Карим на правах хозяина квартиры сделал ему замечание, и Алмаз несколько раз ударил его по лицу.

Из показаний свидетеля С.:

- Мы сидели в квартире Карима, пришел Алмаз, стал всех материть, потом подрался с Каримом. Мы разняли их и все ушли из квартиры, оставив их вдвоем. Немного позже я вернулся и увидел, что Алмаз лежит на диване и спит, а Карим сидит в коридоре и все лицо у него в крови. Я спросил у него, что случилось, и предложил вызвать скорую помощь, но он ответил, что ничего не надо, и попросил всех уйти.

Утром мы узнали, что Карим умер.

Из показаний Алмаза:

- Я поссорился с Каримом, он стал выгонять меня из дома. Разозлившись, я несколько раз ударил его кулаками по лицу и несколько раз пнул. Потом мы успокоились и помирились. Я уснул. Разбудили меня сотрудники милиции. Карима я не убивал, после драки он был живой, и вообще, от таких травм не умирают.

По заключению судмедэкспертизы, у Карима давно были проблемы со здоровьем. Он страдал заболеваниями сердца и печени. Драка спровоцировала обострение болезней.

Кстати, как следует из медицинского заключения, если бы потерпевшему вовремя оказали помощь, его можно было бы спасти.

Судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается.