Погода
$ 82.37 - 83.37
€ 84.47 - 85.47

Бишкек криминальный: Избили и бросили умирать

174  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Карим жил отдельно от матери, снимал квартиру в Бишкеке. Адреса сына женщина не знала и не очень интересовалась его жизнью. О смерти сына она узнала от хозяйки квартиры, которая позвонила ей и сообщила, что Карима нашли мертвым.

В тот вечер в квартире собралась большая веселая компания. Последним пришел некто Алмаз, который был сильно пьян, но с удовольствием принял участие в застолье. Немного выпив, стал оскорблять всех присутствующих. Карим на правах хозяина квартиры сделал ему замечание, и Алмаз несколько раз ударил его по лицу.

Из показаний свидетеля С.:

- Мы сидели в квартире Карима, пришел Алмаз, стал всех материть, потом подрался с Каримом. Мы разняли их и все ушли из квартиры, оставив их вдвоем. Немного позже я вернулся и увидел, что Алмаз лежит на диване и спит, а Карим сидит в коридоре и все лицо у него в крови. Я спросил у него, что случилось, и предложил вызвать скорую помощь, но он ответил, что ничего не надо, и попросил всех уйти.

Утром мы узнали, что Карим умер.

Из показаний Алмаза:

- Я поссорился с Каримом, он стал выгонять меня из дома. Разозлившись, я несколько раз ударил его кулаками по лицу и несколько раз пнул. Потом мы успокоились и помирились. Я уснул. Разбудили меня сотрудники милиции. Карима я не убивал, после драки он был живой, и вообще, от таких травм не умирают.

По заключению судмедэкспертизы, у Карима давно были проблемы со здоровьем. Он страдал заболеваниями сердца и печени. Драка спровоцировала обострение болезней.

Кстати, как следует из медицинского заключения, если бы потерпевшему вовремя оказали помощь, его можно было бы спасти.

Судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420383
Теги:
избиение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  