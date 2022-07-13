Девушка ударила случайную знакомую бутылкой по голове

Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор 20-летней бишкекчанке, которая, согласно материалам следствия, "нарушила общественный порядок и нормы общепринятого поведения" (статья 280 УК КР). 3 января 2022 года, просидев до утра в ночном клубе, поругавшись с незнакомой девушкой, нанесла ей удар по голове стеклянной бутылкой из-под пива.

В суде обвиняемая признала свою вину и раскаялась. Рассказала, что в тот день после работы она заехала к подруге, и та предложила ей поехать в ночной клуб. За соседним столиком в своей компании сидела потерпевшая. Сначала потерпевшая попросила у нее сигареты, потом попросила сигареты у ее подруги, потом друг потерпевшей танцевал с подругой обвиняемой… Закончилось все тем, что потерпевшая ни с того ни с сего показала обвиняемой неприличный жест.

Из показаний обвиняемой:

- Я попросила подругу узнать, почему она так сделала. Подруга подошла к ней, и они о чем-то разговаривали, потом позвали меня. Я подошла, потерпевшая меня толкнула, и я ударила ее бутылкой. Я не хотела ее бить, это получилось случайно, от злости. Прошу строго меня не наказывать.

Из показаний потерпевшей:

- В ту ночь мы с другом отдыхали в клубе. Рядом сидели обвиняемая с подругой. За вечер мы с ними обменялись парой фраз и довольно-таки мило общались. Потом из-за чего-то поругались, из-за чего – я не помню. Мой друг пытался прекратить нашу словесную перепалку, и вдруг мне стало плохо и из головы пошла кровь. Я не поняла, кто и чем меня ударил. Это все выяснилось после просмотра камер видеонаблюдения. С обвиняемой я не была знакома, а средний палец ей показала, потому что они с подругой смотрели на меня и улыбались, это меня разозлило.

После удара в течение двух месяцев сохранялась гематома, были головные боли. Прошу суд назначить обвиняемой наказание по всей строгости закона.

Суд признал М. к. А. виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 расчетных показателей (20 000 сомов).