ГКНБ КР в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызской Республики совместно с ПС ГКНБ КР, на территории села Достук Лейлекского района по подозрению в незаконном пересечении госграницы КР задержан автотранспорт марки "Hyundai-Porter". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, указанный автомобиль был задержан во время перегрузки корма в виде кукурузы из большегрузного автомобиля марки "Вольво". Хозяином обоих ТС представился гражданин КР Дж.С.Р.

"В ходе предварительной проверки было установлено, что данные номера являются т.н. "подложными" и зарегистрированы на ТС марки "ВАЗ-2106", а ТС "Hyundai-Porter" состоит на учёте в РТ, который прибыл на территорию с.Достук Лейлекского района через уязвимые участки госграницы КР с РТ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия".