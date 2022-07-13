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По подозрению в незаконном пересечении госграницы КР задержан автотранспорт

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ГКНБ КР в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызской Республики совместно с ПС ГКНБ КР, на территории села Достук Лейлекского района по подозрению в незаконном пересечении госграницы КР задержан автотранспорт марки "Hyundai-Porter". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, указанный автомобиль был задержан во время перегрузки корма в виде кукурузы из большегрузного автомобиля марки "Вольво". Хозяином обоих ТС представился гражданин КР Дж.С.Р.

"В ходе предварительной проверки было установлено, что данные номера являются т.н. "подложными" и зарегистрированы на ТС марки "ВАЗ-2106", а ТС "Hyundai-Porter" состоит на учёте в РТ, который прибыл на территорию с.Достук Лейлекского района через уязвимые участки госграницы КР с РТ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/420386
Теги:
ГКНБ, граница, задержание
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